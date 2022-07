Gibus, ricavi per 45,5 milioni di euro nel primo semestre 2022

Gibus

(Teleborsa) -, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 45,5 milioni di euro nel primo semestre del 2022, in aumento del 27% rispetto ai 35,8 milioni di euro al 30 giugno 2021. Ilha registrato ricavi pari a 20,6 milioni di euro (+32%) e rappresenta il 47% del totale (45% al 30 giugno 2021). La(pergole, tende da sole, vetrate e complementi), che rappresenta il 51% dei ricavi, ha presentato una crescita del +26% rispetto al 30 giugno 2021.L'registra ricavi pari a 35,3 milioni di euro (+36%), mentre i ricavi realizzati all'sono pari a 10,2 milioni di euro (+4%). Il network diregistra ricavi pari a 36,5 milioni di euro (+28%), con un trend in crescita sia in Italia (+34%) che all'estero (+9%). Al 30 giugno 2022 l'iniziativa "" ha raggiunto oltre 11.600 pratiche dal lancio del progetto a ottobre 2020 per un valore complessivo di fatturato retail pari a 84,2 milioni di euro. Nel primo semestre 2022 le pratiche gestite sono state più di 4.000 per un valore complessivo di fatturato retail pari a 30,2 milioni di euro."Siamo molto soddisfatti del risultato di questo primo semestre, che conferma il trend estremamente positivo con cui si era chiuso il 2021 e che rafforza ulteriormente il percorso di crescita del gruppo nonostante il contesto macro-economico non favorevole - ha commentato l', dove Gibus continua a riscontrare un grande successo per l’iniziativa "Sconto in fattura 50%", più deboli ma comunque positivi sono i risultati derivanti dai mercati internazionali, dove il contesto economico sta facendo scontare un momento di rallentamento all'intero settore"."Nonostante ciò siamo estremamentea cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 - ha continuato - dove i nuovi inserimenti in area commerciale all’interno delle filiali stanno portando all’acquisizione di numerosi nuovi clienti, che esprimeranno il proprio potenziale in termini di ricavi generati nel corso dei mesi a venire".