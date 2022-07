Mooney, partnership con insurtech Yolo per copertura danni allo smartphone

(Teleborsa) -, società di pagamenti nata dall'unione di SisalPay e Banca 5 - Gruppo Intesa Sanpaolo, ha siglato una partnership con la società insurtechper offrire il, che consentirà ai suoi clienti dida danni imprevisti e garantire la riparazione o la sostituzione in modo veloce e sicuro attraverso il supporto di CoverCare, azienda specializzata in servizi di assistenza e riparazione degli smartphone.L'acquisto del servizio avviene presso ie la sua attivazione si perfeziona o, utilizzando il codice indicato nella ricevuta di pagamento fornita dall'esercente, in un'che coniuga la velocità del canale digitale con l'interazione tipica dell'esperienza fisica."La partnership con Yolo è un'ulteriore testimonianza dellaper soddisfare, anche attraverso un'esperienza phygital, le esigenze quotidiane dei consumatori - ha affermato, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney - I prodotti di copertura e garanzia costituiscono un'area di sviluppo strategica del nostro piano. Schermo Sicuro è infatti la prima di una serie di iniziative in ambito servizi insurtech che avvieremo in collaborazione con partner leader sul mercato"."Innovazione e capacità di adattarsi ad esigenze dei clienti in costante evoluzione sono valori che accomunano Mooney a Yolo - ha commentato, fondatore e CEO di Yolo - Il consumatore oggi è sempre più connesso anche quando si trova in un contesto offline.e non solo che Yolo è orgogliosa di poter supportare".