Azimut acquisisce quota Diaman Partners per accelerare su cripto asset

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha, asset manager focalizzato su strategie quantitative e cripto asset, che opera sotto la supervisione del Malta Financial Service Authority (MFSA). L'obiettivo è continuare lo sviluppo die in generale della finanza decentralizzata.Fondata nel 2002 da Daniele Bernardi, Diaman è focalizzata sullo sviluppo di. Ha lanciato a gennaio 2020 un fondo alternativo di diritto maltese specializzato sui cripto asset a gestione quantitativa permettendo agli investitori istituzionali di prendere esposizione a questo settore emergente.La partnership accompagna la scelta di Azimut Investments, società di gestione del Gruppo Azimut in Lussemburgo, di, fondo d'investimento alternativo aperto di diritto lussemburghese che ha come principale obiettivo quello di offrire un'esposizione indiretta al mercato delle criptovalute investendo in un basket diversificato di Exchange Traded Products attraverso una gestione attiva derivante da un controllo del rischio quantitativo."I cripto asset unitamente alla tecnologia blockchaine in questa visione, che supera le dinamiche di mercato di breve termine, siamo convinti che Diaman, grazie a una forte vocazione fintech e alle competenze maturate sulle attività digitali, abbia le potenzialità per ritagliarsi una posizione di leadership in Italia e in Europa negli investimenti in cripto", ha commentato, amministratore delegato e Global Head of Asset Management & Fintech del gruppo Azimut.