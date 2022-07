Delta vede "significativa redditività" per intero anno su forte domanda

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registratoper 13,8 miliardi di dollari per il trimestre terminato a giugno 2022, in recupero del 99% rispetto allo stesso trimestre del 2019 grazie al ripristino della capacità dell'82%. L'Adjusted è stato di 1,4 miliardi di dollari, con un margine operativo dell'11,7%, il primo trimestre con un margine a due cifre dal 2019. L'Adjusted è stato di 1,44 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,73 dollari su ricavi per 13,6 miliardi di dollari."La nostra performance in termini di costi unitari diversi dal carburante, in aumento del 22% rispetto al 2019, è stata influenzata da una", ha affermato Dan Janki, chief financial officer di Delta. "Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di migliorare significativamente i nostri costi unitari mentre ridimensioniamo completamente la rete e riportiamo le nostre operazioni agli elevati standard di Delta", ha aggiunto.La societàche i ricavi delaumenteranno del 5% rispetto al 2019, anche se la sua capacità dovrebbe diminuire del 15%-17%. Inoltre, Delta stima che i costi operativi diversi dal carburante per il trimestre siano del 22% superiori al livello del 2019. Si aspetta un margine operativo a due cifre nel trimestre di settembre e una