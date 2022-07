Morgan Stanley, trimestrale sotto attese su calo Investment Banking

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La banca d'affariha registrato undi 13,1 miliardi di dollari neldel 2022, rispetto ai 14,8 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 2,5 miliardi di dollari, o 1,39 dollaridiluita, rispetto all'utile netto di 3,5 miliardi di dollari, o 1,85 dollari per azione diluita, dello stesso periodo del 2021. Il colosso USA ha consegnato undel 13,8%. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,53 dollari su ricavi per 13,5 miliardi di dollari."Nel complesso, l'azienda ha conseguito un trimestre solido in quello che era un contesto di mercato più volatile di quello che vedevamo da tempo - ha commentato il- I buoni. Continuiamo ad attrarre flussi positivi nella nostra attività di Wealth Management e l'Investment Management continua a beneficiare della sua diversificazione. Infine, abbiamo concluso il trimestre con una solida posizione di capitale per assicurarci di andare avanti con fiducia".I ricavi dell'sono diminuiti del 55% rispetto a un anno fa. In particolare, i ricavi dell'sono diminuiti rispetto a un anno fa a causa dei livelli più bassi di operazioni di fusione e acquisizione completate. I ricavi dasono notevolmente diminuiti rispetto a un anno fa a causa delle minori emissioni a causa dell'incertezza dei mercati.I ricavi netti dasono aumentati del 5% rispetto a un anno fa, grazie al forte coinvolgimento dei clienti e all'elevata volatilità del mercato, con particolare forza nei prodotti derivati e nel prime brokerage. I ricavi netti dasono aumentati del 49% rispetto a un anno fa, riflettendo la forza nelle attività macro e nelle materie prime, dell'aumento dell'attività dei clienti e della volatilità dei mercati.