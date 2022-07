Assicurazione sostenibile, Enel Insurance aderisce ai principi delle Nazioni Unite

(Teleborsa) -la società captive di riassicurazione delha ottenuto oggi lo status diche, dal loro lancio nel 2012 in occasione della Conferenza Onu sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20), rappresentano la più significativa iniziativa di collaborazione tra le Nazioni Unite e il settore assicurativo.– spiega Enel in una nota – è lagrazie alla consolidata esperienza di EINV a livello di sostenibilità, al suo programma assicurativo legato a criteri di sostenibilità, tra i primi al mondo di questo tipo, alla natura dei suoi investimenti continuamente reindirizzati ad affrontare i temi ambientali, sociali e di governance (ESG) e al ruolo di facilitazione di AON".costituiscono un quadro di riferimento globale per il settore assicurativo, a livello di rischi e opportunità, in ambito ESG.