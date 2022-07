Crisi, Draghi in Aula mercoledì: ipotesi ritiro Ministri M5s prima?

(Teleborsa) - Entra nel vivo la crisi di Governo dopo le dimissioni di ieri delin attesa della verifica inIntanto, in ambienti del M5, uno scenario che secondo fonti parlamentari sarebbe fra quelli sul tavolo dei confronti interni in corso. Soluzione che, a quanto si apprende, è stata discussa anche nel consiglio nazionale di ieri. "Iarrivando nella sede del Movimento.Ma senza un chiaro impegno della Lega ad abbandonare la linea 'diversamente 5S' e la consapevolezza dalle parti del PD che Conte non potrà farne parte, è meglio astenersi ed evitare ulteriori figuracce". Lo scrive su Twitter il leader di Azione"Il M5s non c'è più, ora si chiama il partito di Conte. È un partito padronale che ha deciso di anteporre le proprie bandierine alla sicurezza e all'unità nazionale. Se da mercoledì andiamo in ordinaria amministrazione non potremo fare quasi più nulla di ciò che serve per superare la crisi economica. P