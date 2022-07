IIG, perdita da 21 milioni nel 2021. Revisori non esprimono giudizio

Italia Independent Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel campo dell'occhialeria e dei prodotti lifestyle, haal 31 dicembre 2021 rivisto a seguito del completamento del processo di revisione legale dei conti e dell'attività di verifica del collegio sindacale e che mostra, a livello consolidato, unaIl CdA ha verificato laa pagamento destinato non solo a sanare le perdite di IIG, ma anche a supportare il risanamento della società controllata Italia Independent (I-I), perseguendo un percorso di ristrutturazione del business aziendale e dei debiti, tenuto conto che non appare possibile raggiungere il risanamento mantenendo l'attuale modello di business.Ilprevede per IIG un intervento per la ristrutturazione del suo indebitamento e, per I-I, l'attivazione di un piano di ristrutturazione aziendale attraverso la modifica del modello di business, una significativa riduzione del perimetro delle attività aziendali e la ristrutturazione dei debiti nell’ambito della procedura, non giudiziale e in continuità aziendale. In tale ambito,a intervenire con risorse proprie per supportare il piano di risanamento.Lasul bilancio consolidato a causa degli effetti connessi alle incertezze e della rilevanza delle limitazioni alle procedure di revisione, che "non hanno consentito di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio".