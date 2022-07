Asterion acquisisce maggioranza dell'italiana Irideos da F2i

(Teleborsa) - Il fondo spagnolo Asterion Industrial Partners, specializzato negli investimenti in infrastrutture europee, ha annunciato l', polo italiano ICT dedicato alle aziende e alla PA,, il più grande fondo infrastrutturale operante in Italia. L'operazione, di cui non sono stati svelati i dettagli finanziari, è soggetta all'autorizzazione delle autorità competenti e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022.Con questa operazione, Asteriondopo l'operazione che ha portato all'acquisizione e al delisting dida Piazza Affari nel novembre 2021 Irideos è uno dei principali operatori italiani di infrastrutture digitali che offre connettività, data center e soluzioni cloud attraverso unalungo le autostrade, la costa adriatica e nelle aree metropolitane. Il data center chiave della società è l'Avalon Campus, il più grande hub di interconnessione italiano strategicamente posizionato nella stessa posizione dell'Internet Exchange di Milano.Utilizzando il suo approccio industriale e la sua esperienza, Asterion mira anel settore delle telecomunicazioni italiano, creando il più grande fornitore di accesso alternativo all'ingrosso e connettività B2B in Italia.