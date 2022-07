Borse europee positive. Sale l'attesa per la BCE

Abrdn

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. La settimana è ricca di appuntamenti importanti per l'andamento dei mercati, e di Piazza Affari in particolare. Mercoledì c'è, che potrebbe mettere fine al governo da lui guidato. Giovedì sarà, con un atteso rialzo dei tassi di 25bps e con la presentazione del meccanismo anti-frammentazione."Il nuovo strumento "backstop" potrebbe essere di dimensioni illimitate e comportare condizionalità macro e sterilizzazione della liquidità - ha commentato Pietro Baffico, European Economist di- Mae i recenti commenti dei governatori suggeriscono che ci sono ancora divergenze di opinione. Pertanto, c'è il rischio che la Presidente Lagarde non sia in grado di fornire tutte le risposte, con il rischio di provocare".Tra giovedì e venerdì si avranno anche aggiornamenti sulle. La manutenzione dello strategico gasdotto dovrebbe terminare il 21 luglio. Un ritardo della Russia nella ripresa dei flussi di gas potrebbe provocare mantenere i prezzi elevati più a lungo.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,015. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+2%), che raggiunge 99,54 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +219 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,34%.in luce, con un ampio progresso dell'1,43%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,29%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,58%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,57%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 23.308 punti. In rialzo il(+1,47%); sulla stessa linea, sale il(+1,07%). Sul FTSE MIB pesa lo stacco del dividendo del colossodi Milano, troviamo(+4,12%),(+3,94%),(+3,80%) e(+3,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,22%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,20%),(+8,08%),(+6,00%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra lepiù importanti:16:00: Indice NAHB (atteso 66 punti; preced. 67 punti)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (preced. -19,7K unità)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,6%; preced. 8,1%).