FNM valutata positivamente da Morningstar Sustainalytics su rischi ESG

FNM

(Teleborsa) - Morningstar Sustainalytics ha valutato comea cui è esposta, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, attribuendo un(su una scala compresa tra 0 e > 40, dove 0 indica il miglior rating e >40 il peggiore). FNM ha richiesto volontariamente il rating per rafforzare l'impegno verso una maggiore integrazione dei principi ESG nelle strategie e nella gestione, oltre che in un'ottica di trasparenza verso gli stakeholder.Il punteggio ottenuto si colloca nelle prime 50 posizioni tra le circa 15.000 entità valutate da Sustainalytics in tutto il mondo ed. L'ESG Risk Rating misura l'esposizione di un'azienda ai rischi ESG materiali specifici di ciascun settore e l'efficienza con cui un'azienda gestisce tali rischi."L'ottenimento di un rating ESG sulla base di una richiesta volontaria da parte di FNM è la- ha commentatodi FNM - Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, che rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto sino ad oggi, ma che allo stesso tempo ci sprona a migliorare ulteriormente la trasparenza e l'attenzione verso le tematiche della sostenibilità, sempre più importanti per supportare la generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".