Haleon, primo giorno di scambi a Londra dopo spin-off da GSK

Haleon

GSK

Pfizer

(Teleborsa) -sul London Stock Exchange per, che rappresenta la più grande quotazione in Europa da oltre un decennio. La società è nata dallodi. Il nome si ispira alla fusione delle parole "Hale", antica parola inglese che significa "in buona salute" e Leon, termine associato alla parola "forza". Il gruppo impiega oltre 22.000 persone in 170 paesi. Con unnel 2021, Haleon detiene posizioni di leadership in un mercato dal valore di oltre 160 miliardi di sterline nel 2021.mantiene la sua partecipazione del 32% in Haleon, che intende vendere nel tempo . GSK detiene fino al 13,5% di Haleon, mentre il restante 54,5% è di proprietà degli azionisti di GSK. Le azioni di Haleon hanno iniziato a essere scambiate a 330 pence, dando all'azienda unaHaleon dispone di unprodotti di livello mondiale, tra cui, e continuerà a sviluppare brand leader di categoria in grado di assicurare una migliore salute quotidiana concentrandosi al contempo sull'innovazione futura dell'intero portafoglio.In, Haleon è presente con la sede commerciale di Baranzate e con lo stabilimento di Aprilia (LT) che impiega 650 persone e vanta una capacità produttiva annuale di oltre 100 milioni di confezioni di prodotti.