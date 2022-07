IEG, approvato nuovo piano: ritorno a normalità post Covid dal 2023

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di(IEG), società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha. È previsto un, per poi avviare una fase di crescente sviluppo che lo porterà a fatturati superiori ai 260 milioni di euro con redditività in linea con quelle dei migliori operatori comparabili.Lo sviluppo del gruppo, che gestisce le strutture fieristiche di Rimini e Vicenza, sarà supportato da. Maggiori dettagli saranno diffusi nella mattina del 19 luglio, prima della presentazione del piano alla comunità finanziaria le strategie.Al termine della seduta consiliare, il(amministratore unico di Rimini Congressi Srl)dalla carica ritenendo esaurito il suo contributo all'attività della società. Gabellini non è qualificato come amministratore indipendente e non ricopre cariche nei comitati costituiti all'interno del CdA. Il manager non detiene azioni di IEG. Nel corso di una prossima riunione il board assumerà le determinazioni del caso.