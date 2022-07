Johnson & Johnson taglia guidance utili per dollaro forte

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, società farmaceutica statunitense, ha registratopari a 24,02 miliardi di dollari nel, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La crescita operativa è stata dell'8%, mentre la crescita operativa rettificata dell'8,1%. L'utile è diminuito del 23,3% a 4,81 miliardi di dollari. L'è stato di 1,80 dollari, in diminuzione del 23,4%, mentre l'di 2,59 dollari, in aumento del 4,4%. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,54 dollari su ricavi per 23,77 miliardi di dollari."I nostri solidi risultati del secondo trimestre riflettono la forza e la resilienza della leadership di mercato della nostra azienda- ha affermato il- Sono continuamente stimolato dall'attenzione e dalla passione dei miei colleghi in Johnson & Johnson e dalla loro dedizione nel fornire soluzioni sanitarie trasformative a pazienti e consumatori in tutto il mondo".La società haper il secondo trimestre consecutivo, poiché unpesa sulle sue vendite al di fuori degli Stati Uniti. Johnson & Johnson ora prevede un utile rettificato per l'intero anno compreso tra 10,00 e 10,10 dollari per azione, dalla sua precedente previsione di 10,15-10,35 dollari. La stima per i ricavi operativi è rimasta nel range 97,3-98,3 miliardi di dollari.