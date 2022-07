L'euro si rafforza su possibile rialzo tassi BCE maggiore del previsto

(Teleborsa) - L'dopo indiscrezioni secondo cui la Banca centrale europea (BCE) potrebbe prendere in considerazione lanel meeting di giovedì, invece dei 25 punti base delineati solo il mese scorso. Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,0242, in aumento dell'1%, ed ènel primo pomeriggio. Da inizio anno il calo è comunque superiore al 9,9%, con un -5% messo a segno solamente negli ultimi tre mesi. Il piccolo rimbalzo arriva meno di una settimana dopo essere sceso sotto la parità per la prima volta in due decenni.Il, ma crescono gli analisti che vedono la necessità e la possibilità di un rialzo maggiore. "La Banca centrale europea è molto indietro nella normalizzazione della sua politica monetaria e non può aspettare ancora prima di alzare i tassi di interesse - afferma Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income di Allianz Global Investors - Christine Lagarde dovrebbe quindi adottare un tono da falco e finalmente intervenire, con un primo rialzo dei tassi di 50 punti base, contrariamente ai 25 bp previsti dai mercati. In effetti, ènella zona euro, raggiungendo l'8,6% a maggio con un picco ancora non raggiunto".Se effettivamente Francoforte implementasse un aumento dei tassi di 50 punti base, segnerebbe unaa cui la maggior parte dei membri del Consiglio direttivo si è attenuta da quando è stata presentata alla riunione politica del 9 giugno. La BCE non ha comunque mai escluso categoricamente un aumento più forte dei 25 punti base.In un discorso del 28 giugno, al Forum annuale della BCE a Sintra (Portogallo) , Christine Lagarde ha detto: "Se, ad esempio, dovessimo vedere una, o segnali di una perdita più permanente del potenziale economico che limita la disponibilità di risorse, dovremmoper eliminare il rischio di un spirale che si autoavvera". Queste parole sono state pronunciate tre giorni prima della diffusione del dato record dell'inflazione dell'eurozona per il mese di giugno.