Positiva la giornata per la Borsa di Milano, allineata ai mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Fineco

Wiit

Salcef Group

Mutuionline

OVS

Ascopiave

Pharmanutra

(Teleborsa) -. Ottime le performance dell'in USA.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,88%. Lieve aumento dell', che sale a 1.712,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,53%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +208 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,30%.effervescente, con un progresso del 2,69%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,01%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,79%.A Milano, chiude in deciso rialzo il(+2,49%), che raggiunge i 21.696 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 23.777 punti.Effervescente il(+2,03%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del(+1,73%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, con un incremento del 17,26%, rispetto ai precedenti 1,52 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.Su 438 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 119 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 214 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 105 azioni del listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+6,79%),(+6,30%),(+5,89%) e(+5,19%).del FTSE MidCap,(+8,41%),(+6,51%),(+6,38%) e(+5,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,30%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Tra lepiù importanti:08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -41,2K unità; preced. -19,7K unità)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,6%; preced. 8,1%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 33,9%; preced. 33,6%).