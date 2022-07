Volvo Group, utili sopra le attese nonostante problemi a supply chain

(Teleborsa) -, gruppo svedese e uno dei più grandi costruttori al mondo di autocarri, autobus e macchinari per l'edilizia, ha registratoin aumento del 31% a 118,9 miliardi di corone svedesi (circa 11,3 miliardi di euro) nel. Adeguato ai movimenti valutari, l'aumento è stato del 20%.Ilè stato di 13.745 milioni di corone svedesi (circa 1,3 miliardi di euro), corrispondente a un margine operativo rettificato dell'11,6% (10,7% un anno fa). Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile rettificato di 12,17 miliardi di corone svedesi. L'è stato di 5,14 corone svedesi (4,38 un anno fa)."Anche in questo trimestre, abbiamo avuto, nonché maggiori costi per i materiali e abbiamo continuato a lavorare in modo proattivo e con successo con la gestione dei prezzi per mitigare questi effetti", ha affermato il CEO Martin Lundstedt.