Clima, Biden in pressing sul Congresso annuncia pacchetto da 2,3 miliardi dollari

(Teleborsa) - Il Presidente americano, per portare avanti undi misure finalizzato a, in un momento in cui la morsa del caldo torrido e della siccità sta colpendo gli Stati uniti e l'Europa.Il pacchetto- il "più grande investimento di sempre" lo definisce il leader statunitense durante una visita ad una ex centrale a carbone convertita in parco eolico in Massachusetts - e sarà impiegato perprovocati dal cambiamento climatico (). Lo stanziamento sarà impiegato per il controllo delle inondazioni e la ristrutturazione di edifici, ma anche per aiutare le famiglie a basso reddito a coprire i costi di riscaldamento e raffreddamento., denuncia Biden, affermando che ilè un "pericolo chiaro e immediato" ed unaper gli USA ed il resto del mondo e mette a repentaglio la sicurezza nazionale e l'economia."Come Presidentein assenza di un'azione del Congresso", assicura il leader USA, aggiungendo "farò tutto ciò che è in mio potere per pulire l'aria e l'acqua, per proteggere la salute dei cittadini e per conquistare un futuro di energia pulita".