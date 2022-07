d'Amico finalizza rifinanziamento prestiti in scadenza

(Teleborsa) -annuncia che la controllata operativa, con i rispettivi balloon, relativi a tre delle sue navi MR.In particolare, d’Amico Tankers ha firmato un contratto didella durata die per un importo pari a, volto al rifinanziamento dei prestiti in scadenza nel 2023 relativi a MT High Seas e MT High Tide. Si stima che questa nuovacon il contestuale rimborso integrale del prestito preesistente.Inoltre, la società operativa ha firmato unal fine di estendere senza soluzione di continuità e peril prestito in scadenza a gennaio 2023, relativo a MT High Challenge, che ha un importo residuo pari attualmente aAd oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni.