Leonardo, contratto per 71 milioni di euro da Ministero Difesa UK

Leonardo

(Teleborsa) - Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha assegnato a, colosso italiano della difesa e dell'aerospazio, un(60 milioni di sterline) relativo alla terza fase del programma per lo sviluppo di un dimostratore tecnologico ad ala rotante a pilotaggio remoto (RWUAS - Rotary Wing Uncrewed Air System). Il programma prevede lonegli ambienti della Difesa britannica."Gli aeromobili a decollo verticale a pilotaggio remoto trasformeranno le capacità militari e avranno applicazioni anche in altri campi, sia nel Regno Unito sia a livello mondiale - ha commentato, Managing Director di Leonardo Helicopters nel Regno Unito - Questo contratto è un importante passo in avanti per noi in questo campo e per il mantenimento sul territorio nazionale di competenze di ingegneria uniche".Questo contratto, già centro produttivo degli elicotteri britannici: espansione delle sue attività e, inoltre, centro di eccellenza per i sistemi a decollo verticale a pilotaggio remoto per impieghi militari.