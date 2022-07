Medica acquisisce 51% Spindial

Medica,

(Teleborsa) -gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech, ha acquisito il 51% del capitale sociale di Spindial, società specializzata nella commercializzazione e assistenza tecnica di dispositivi medici per la dialisi ospedaliera e domiciliare e nella gestione di centri dialisi.L’acquisizione di Spindial contribuisce al percorso di crescita del Gruppo Medica, prospettato sin dalla quotazione all’Euronext Growth Milan, che così potrà integrare le elevate competenze commerciali di Spindial con l’amplia gamma di prodotti di Medica e rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. I ricavi di Spindial al 31 dicembre 2021 ammontano a circa 15,5 milioni di euro e l’EBITDA adjusted (che non include gli oneri non ricorrenti) a circa 2,0 milioni di euro, con prospettive di crescita nel breve-medio periodo sia in termini di volumi di fatturato sia in termini di EBITDA ed EBITDA margin."Medica metterà a disposizione il suo importante portafoglio prodotti e Spindial la sua comprovata capacità commerciale", spiega, fondatore e Presidente di Medica, aggiungendo "a riprova della fiducia nelle sue capacità gestionali, confermiamo come CEO Marcello Grondelli, fiduciosi che con il supporto dei nuovi consiglieri Marco Fecondini e Giovanni Plasmati riuscirà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescit che ci siamo posti".Con l’acquisizione di Spindial SpA, entrerà nel perimetro di consolidamento di Medic anche Dialpoint, posseduta al 60% da Spindial, i cui ricavi al 31 dicembre 202 ammontano a circa 0,8 milioni di euro con un EBITDA di circa 0,1 milioni di euro.