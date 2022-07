Roche, utili core in aumento. Cambio al vertice nel 2023

Roche

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha registrato undi 32,3 miliardi di franchi svizzeri nel, in crescita del 5% a tassi di cambio costanti e del 5% in franchi svizzeri. Le vendite della Divisione Farmaceutica sono aumentate del 3%, grazie alla continua forte domanda di nuovi medicinali per il trattamento di malattie gravi; come previsto, l'impatto dei biosimilari è rallentato ulteriormente. Le vendite della Divisione Diagnostica sono aumentate dell'11%, con la domanda di test Covid-19 che dovrebbe diminuire nella seconda metà dell'anno. L'aumenta del 12% (12% in franchi svizzeri), mentre l'dell'11%."Abbiamo ottenuto buoni risultati nella prima metà dell'anno, grazie alla continua forte domanda per la nostra attività di base diagnostica e i nostri nuovi farmaci per il trattamento dell'emofilia, del cancro e dei disturbi neurologici - ha commentato il- Grazie al, continuiamo a crescere nonostante i biosimilari, il cui impatto è ulteriormente diminuito come previsto. Sulla base della nostra attuale valutazione, confermiamo le prospettive per l'intero anno".Ledovrebbero essere stabili o crescere a una cifra singola bassa (a tassi di cambio costanti). Glisono destinati a crescere nell'intervallo da basso a medio a una cifra (a tassi di cambio costanti), compreso l'effetto accrescitivo del riacquisto di azioni nel 2021. Roche prevede di aumentare ulteriormente il dividendo in franchi svizzeri.Il capo della Diagnostica,, assumerà la carica di amministratore delegato del gruppo il prossimo anno, in sostituzione di Severin Schwan, che diventerà presidente. Il presidentenon chiederà la rielezione dopo nove anni come presidente non esecutivo del consiglio alla prossima assemblea annuale degli azionisti nel marzo 2023.