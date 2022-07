Thales migliora guidance 2022 dopo primo semestre positivo

Thales

(Teleborsa) -, colosso francese che opera nei mercati della sicurezza, dei trasporti, della difesa e dell'aerospazio, ha registratoper 11,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2022, in crescita del 46% (+43% su base organica) rispetto allo stesso periodo del 2021. Lesono state di 8,3 miliardi di euro, in crescita del 7,7% (+5,4% su base organica). L'è stato di 726 milioni di euro (+23%), mentre quellodi 566 milioni di euro (+31%). Ilè stato di 820 milioni di euro, il 113% dell'utile netto rettificato."Nel primo semestre 2022, Thales ha ottenuto risultati molto solidi nonostante un contesto operativo complesso caratterizzato da tensioni nella catena di approvvigionamento e dal contesto geopolitico - ha commentato il- Ile l'entrata in vigore del contratto Rafale negli Emirati Arabi Uniti hanno consentito all'acquisizione di ordini di raggiungere un livello record di 11,2 miliardi di euro,"."Data la solidità dell'attività nei primi mesi del 2022 e nonostante un contesto globale caratterizzato da forti incertezze,- ha aggiunto - La nostra tabella di marcia per i prossimi mesi è chiara: accelerare le assunzioni, rafforzare la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento e gestire le conseguenze dell'inflazione, continuando ad attuare tutte le nostre iniziative strategiche".