Bifire, Alantra inizia copertura con Buy e TP a 5,4 euro

(Teleborsa) -hasul titolo, società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, quotata dal 31 maggio 2022 su Euronext Growth Milan. Ilè stato fissato a(pari a un upside di circa l'80%), mentre ilè "". Gli analisti si aspettano che la società chiuda il 2022 con ricavi per 39 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 9 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 5,3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 42 milioni di euro, 9,6 milioni di euro e 5,7 milioni di euro.Una copertura più capillare del mercato italiano, l'ampliamento del catalogo prodotti e l'dovrebbero guidare la crescita organica di Bifire, scrivono gli analisti. Prevedonocon i prodotti esistenti e il ramp-up di un nuovo prodotto (Bilife) a partire dal secondo semestre 2022. I ricavi netti dovrebbero registrare un CAGR 21-24 del 16,9%. Il margine EBITDA Adjusted dovrebbe ridursi dal livello record del 2021 (23,5% sulle vendite totali) e la graduale eliminazione del Superbonus 110% dovrebbe essere un vento contrario.Alantra fa notare che il gruppoper supportare il lancio di nuovi prodotti, la spesa in ricerca e sviluppo e l'espansione della produzione. Prevede che Bifire genererà un FCF positivo di 5,6 milioni di euro nel 2022-24. Tuttavia, la banca d'affari ritiene che il management continuerà a privilegiare l'espansione del business rispetto alla generazione di cassa. I proventi netti di 9 milioni di euro dall'IPO dovrebberoNella ricerca vengono anche evidenziati ilegati al business di Bifire:dei grandi player; crescente concorrenza da parte dei player asiatici; dipendenza da due persone chiave (Alberto Abbo e Alfredo Marini);con ripercussioni sui volumi del mercato residenziale italiano delle ristrutturazioni; pressioni sulla redditività alla scadenza del Superbonus 110%; nessun brevetto sulle tecnologie; mancanza di track-record di M&A.