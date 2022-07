Farmaè, ricavi salgono a 52,5 milioni nel 1° semestre 2022

Farmaè

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha registratopari a 52,5 milioni di euro nel, in incremento del 34% rispetto ai 39,1 milioni di euro registrati dalla sola Farmaè nel primo semestre 2021, e al netto dei ricavi di co-marketing pari a 2,1 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro nell’analogo periodo dell’esercizio precedente.al 30 giugno 2022 sono, pari a 53,1 milioni di euro, ricostruiti a parità di perimetro di consolidamento comprendente i ricavi di Valnan, della piattaforma Sanort e della piattaforma AmicaFarmacia, nonché della farmacia Madonna della Neve (queste ultime due acquisite in data 1 ottobre 2021).Glicrescono del 34% a 1 milione e 113 mila rispetto a 830,4 mila registrati nel primo semestre 2021 dalla sola Farmaè, e del 6% rispetto ai 1 milione e 52 mila a parità di perimetro nel primo semestre 2021. Sono stati5 milioni e 563 mila prodotti, in aumento del 37% rispetto ai 4 milioni e 53 mila prodotti venduti dalla sola Farmaè, e dell'8% rispetto ai 5 milioni e 154 mila nel primo semestre 2021 a parità di perimento."In un- commenta l'- il nostro gruppo prosegue senza sosta il suo percorso di sviluppo mantenendo sempre fede alla strategia e al modello di business che abbiamo presentato al mercato. La crescita dimensionale prosegue con il consolidamento della linea organica e con la forte valorizzazione delle linee esterne"."Le recenti acquisizioni Amica Farmacia e FarmaEurope crescono spedite e sono ormai totalmente integrate alle logiche gestionali di gruppo, così come riscontriamo con forte soddisfazione la crescita del brand Beautyè e la continua vitalità della nostra esperienza retail che a fronte di precisedenota un posizionamento unico nel retail italiano - ha aggiunto - Il continuo inserimento dicome il PET, l'ampliamento dell'offerta nel segmento della bellezza, dell'ortopedia e della omeopatia ci consentono di acquisire nuovi clienti".