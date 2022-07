PNRR, Mims: pubblicato il Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione del Piano

(Teleborsa) - Con la pubblicazione del documento “” e con la conclusione di sette seminari informativi ai quali hanno partecipato oltreproseguono le attività del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per l’attuazione del(Pnrr).Il Ministro,, ha firmato ilsulla “” che regolamenta le funzioni e le attività dell’Unità di missione per il Pnrr e degli altri Centri di responsabilità amministrativa del Mims. Contestualmente è stato adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione deglidel Piano di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, che descrive, tra l’altro, gli strumenti informativi di supporto e scambio elettronico dei dati; le modalità di raccordo tra i vari soggetti coinvolti; le procedure di selezione e attuazione dei progetti; i processi per le attività di, rendicontazione e controllo; la gestione dei rapporti finanziari, il trasferimento delle risorse e le misure di prevenzione die frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti con le relative procedure di recupero.Il documento comprende anche una serie di allegati, tra cui quello relativo alle “Istruzioni operative per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Mims”, per fornire utilialle Direzioni generali e ai soggetti attuatori.L’Unità di missione per il PNRR ha svolto nei giorni scorsi sette seminari ai quali hanno partecipato oltre 600 rappresentanti dei soggetti attuatori. Nel corso degliè stata illustrata la documentazione, fornite istruzioni operative e presentato il portale per l’assistenza tecnica “”.