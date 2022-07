Uniper, accordo per il salvataggio: Germania avrà 30%

Uniper

(Teleborsa) - É stato, società energetica tedesca che, in qualità di maggiore importatore tedesco di gas naturale, è stata la più colpita dalla riduzione delle importazioni di gas dalla Russia e, di conseguenza, è sottoposta a. Le attività di Uniper sono fondamentali per l'approvvigionamento energetico della Germania e svolgono un ruolo importante per il settore energetico europeo. L'annuncio segue di pochi giorni quello dello Stato francese, che pagherà 9,7 miliardi di euro peril colosso dell'energiaIl principale azionista, la società energetica statale finlandese Fortum, e lo Stato tedesco hanno annunciato che quest'ultimoin Uniper, sottoscrivendo circa 157 milioni di nuove azioni ordinarie nominative al valore nominale di 1,70 euro per azione a fronte di un corrispettivo in contanti di circa 267 milioni di euro. Il governo tedesco si è impegnato a mettere a disposizionea fronte dell'emissione di strumenti a conversione obbligatoria, se necessario, per far fronte a potenziali perdite. La banca statale tedesca KfW fornirà a Uniperattraverso un aumento della sua linea di credito esistente dagli attuali 2 miliardi di euro a 9 miliardi di euro.Il governo tedesco si è anche impegnato a introdurre unche copra il 90% delle perdite derivanti dai maggiori costi per i volumi di sostituzione del gas causati dalle riduzioni del gas russo dal 1 ottobre.In conseguenza delle misure concordate, l'attuale, pari a circa l'80% in Uniper,, a quel punto Fortum rimarrà l'azionista di maggioranza di Uniper e continuerà a consolidare Uniper come controllata. Nel 2021, il gruppo Fortum ha registrato il suo anno più redditizio di sempre, con Uniper che ha contribuito alla metà dell'utile operativo comparabile.