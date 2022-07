Covid, in lieve calo il tasso di positività

(Teleborsa) - Sono 23.699 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute (domenica 24 luglio 2022 i contagiati erano stati 51.208). Lesono 104 in aumento rispetto alle 77 di domenica.Ilè al 19,3 %, in lieve calo rispetto a domenica quando era al 19,5%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari,. Sono invece 426 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.081, 156 in più rispetto a domenica.