BCE alza i tassi di mezzo punto percentuale: le ripercussioni sui mutui della stretta monetaria

(Teleborsa) - La Bce ha deciso di aumentare il costo del denaro di 50 punti base contro i 25 annunciati a giugno. Il primo contraccolpo di questo aumento si sta riversando sull'che dal -0,24% di giugno è rapidamente salito allo 0,20% di oggi e si prevede che si assesti intorno allo 0,50% ad agosto. Questo impatterà certamente e rapidamente sui mutui a tasso variabile: un aumento di 50 punti base per un mutuo di 100 mila euro in 30 anni implica un aumento della rata mensile di circa 23,50 euro. Questo lo scenario tracciato dall'il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne.Al contrario l, nonostante l'aumento del costo del denaro sta segnando una riduzione. L'IRS a 20 anni dal massimo del 2,58% toccato il 20 giugno è sceso fino al 1,99% del 22 luglio e non si esclude che possa stabilizzarsi su questi livelli. Questo rallentamento dell'IRS – evidenzia il report – appare contro intuitivo. In realtà, è ben spiegabile e dipende dal fatto che l'IRS non tiene conto delle decisioni di politica monetaria di breve periodo, in quanto ha un orizzonte temporale ventennale. Da fine giugno ad oggi l'IRS è continuamente sceso. Le nuove previsioni sull'andamento del PIL della Commissione Europea sono tutte in diminuzione rispetto alle stime di inizio anno e si incomincia a presagire apertamente una. Una frenata dell'economia chiaramente avrà – rileva l'Osservatorio – l'effetto di raffreddare le tendenze inflazionistiche. Di conseguenza i mercati pensano che la Bce potrà aumentare meno il costo del denaro e non così rapidamente nei prossimi mesi e anni. "Questa – spiega MutuiSupermarket – è una buona notizia per chi intende sottoscrivere a breve un nuovo mutuo a tasso fisso. Infatti, è possibile aspettarsi già ad agosto unadell'ordine dei 10-20 punti base".In questo contesto, con le elezioni politiche alle porte, l'assenza di un governo con capacità decisionale pone alcune incertezze sul mercato dei mutui. Lescadono il 31/12 e appare meno probabile una proroga della misura, per cui è bene che i più giovani – avverte l'Osservatorio – accelerino il processo di scelta e acquisto della nuova casa.Inoltre, ladi fatto impedisce l'erogazione di mutui Consap a tasso fisso. Un rapido aumento del costo del denaro da parte della Bce potrebbe portare anche a mettere in dubbio la continuità delle offerte di mutuo con garanzia Consap a tasso variabile e variabile con cap. Sebbene la normativa necessiti di una modifica rapida, è improbabile che si realizzi. Questa – viene sottolineato nel report – è una ragione in più perché i più giovani velocizzino la stipula del mutuo.La media delle rilevazioni mensili dell'indice di riferimento per i mutui a tasso fisso IRS a 20 anni nel mese di luglio 2022 registra una decrescita dello -0,14% attestandosi al valore medio del 2,17% che si prevede in ulteriore diminuzione dal momento che in questi ultimi giorni di luglio l'IRS si sta muovendo al di sotto di tale livello. Il minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a gennaio 2021: 0,07%. L'analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di luglio 2022 registra una rapida crescita dal -0,24% di giugno, oggi (22/07/22) è allo 0,20% ed è previsto in rapida crescita per assestarsi ad agosto intorno allo 0,50% a seguito dell'aumento del tasso Bce deciso il 21 luglio.A livello nazionale, si nota che la finalità acquisto si è stabilizzata all'82% del totale complessivo delle domande. Il tasso più richiesto rimane il fisso, che tuttavia è sceso al 48%. Ha raggiunto il 30% il variabile con cap, mentre il variabile si attesta al 20%. I giovani under-36 continuano a trainare il mercato spiegando il 48% delle richieste. Generalmente la durata supera i 25 anni (42%). L'importo maggiormente richiesto va dai 100 ai 150 mila euro (36%). %). La classe di reddito predominante va dai 1.500 ai 2 mila euro (30%).