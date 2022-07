Borse asiatiche miste. Positiva la piazza di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, dopo il finale negativo di Wall Street. Gli investitori aspettano il rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Non aiuta poi il profit warning lanciato da Walmart che ha abbassato la stima di crescita fino a fine 2022.L'indice giapponesesale dello 0,30%, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.In rosso(-1,44%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,32%).Poco sopra la parità(+0,42%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,2%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,34%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,27%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,34%.Il rendimento per l'è pari 0,2%, mentre il rendimento deltratta 2,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,7%; preced. -7,5%).