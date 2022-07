Scuola, Anief: meglio indennità di trasferta che la "mancia" per rinunciare alla mobilità

(Teleborsa) -per chi rinuncia al diritto alla mobilità, magli insegnanti che intendanodei propri studenti. E' la proposta del sindacato della scuola, dopo che il Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati, nel corso di una informativa sull’applicazione del dettato del DL 36/2022, poi Legge 79/2022, le caratteristiche dell'indennità istituita per premiare la continuità didattica.Ilscorso, poi convertito nella, ha stanziatoche soddisfi l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, in particolare a coloro che prestano servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.Invece che un premio per chi rinuncia al diritto alla mobilità,per chi presta servizio lontano dal proprio comune di residenza. Il presidente Anief Marcello Pacifico spiega "il problema non è la continuità didattica, ma il ristoro per chi lavora lontano da casa. Un ristoro che per essere serioin più per sopportare alle spese e ai costi del lavoro fuori la propria residenza. Per non parlare del lavoro privato, nel quale l'indennità di trasferta è esentasse di 46,48 euro giornaliere".Appare anchedi discutere a luglio 2022 un decreto che avrà efficacia a giugno 2023, quando, presumibilmente, le risorse saranno state ridistribuite dal contratto e si pongono quindi questioni di legittimità. L’attribuzione del beneficio, inoltre, mette in atto"Parlare di continuità didattica laddove viene mantenuta ancora la mistificante distinzione tra organico di diritto e organico di fatto è pretestuoso: i supplenti si ritrovano quasi sempre ogni anno in una scuola diversa, mentre gli insegnanti di ruolo possono essere assegnati a un plesso o una sezione diversi per scelta del dirigente", sottolinea, segretaria generale Anief.