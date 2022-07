Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla cautela mostrata dalle borse europee, mentre arrivano segnali di debolezza dai derivati statunitensi. I contratti americani anticipano una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi, dopo il rally della vigilia, all'indomani dellache, come previsto, ha alzato i tassi d'interesse di 75 punti base. Il presidentetuttavia ha aperto alla possibilità che si possa presto passare a un ritmo più lento di rialzi del costo del denaro.Sul fronte societario, risultati migliori delle previsioni per Iveco e Stellantis. In evidenza anche Moncler e STM grazie ai conti di bilancio.Sul mercato valutario, scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,75%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+2,03%), raggiunge 99,24 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +241 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,32%.senza slancio, che negozia con un +0,07%,è stabile, riportando un moderato -0,09%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,17%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,53%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,17%.Su di giri(+3,92%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.di Milano,(+4,31%),(+3,65%),(+3,31%) e(+3,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Tra i dati08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,3%)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 13%; preced. 13,65%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,3%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,1%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,8%).