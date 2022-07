Franchi Umberto Marmi, ricavi in forte crescita (24%) nel semestre

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre conmantenendo una performance in linea con quella dei primi tre mesi dell'anno. Da segnalare il sensibile incremento delle vendite in Italia, in Medio Oriente e negli Stati Uniti."I risultati che abbiamo realizzato nella prima parte del 2022 sono davvero entusiasmanti per la nostra Società e lasciano intravedere performance promettenti anche per la fine dell’anno", affermaPresidente e Amministratore Delegato della Società, aggiungendo "dopo aver chiuso il 2021 raggiungendo il livello record di fatturato quest’anno stiamo confermando un trend di crescita ben superiore al 20%. Sono particolarmente orgoglioso di come la Franchi Umberto Marmi sta performando sui mercati a riprova che la strategia di posizionamento sui prodotti di lusso del marmo di Carrara si dimostra anno dopo anno sempre più vincente".In particolare, al 30 giugno 2022 le vendite realizzate insono aumentate delrispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendodi Euro, pari al 47% del totale vendite del periodo. Da segnalare il forte balzo delle vendite realizzateche hanno raggiunto nel primo semestre 2022 un valore pari adi Euro con un +% sullo stesso periodo del 2021, rappresentando oltre il 16% delle vendite totali di periodo. Le vendite neglihanno registrato una crescita significativa pari araggiungendo idi Euro. Anche inil risultato raggiunto è importante, con vendite pari adi Euro che confermano sostanzialmente i valori raggiunti nello stesso periodo dell’anno scorso.Il marmoha mostrato ancoraraggiungendo un valore delle vendite didi Euro, in crescita delrispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche ilnel primo semestre 2022 ha mostrato valori in crescita dell’, raggiungendo idi Euro di ricavi. Complessivamente, Statuario e Calacatta hanno contribuito ad oltre il 59% delle vendite totali realizzate nel primo semestre 2022.In linea con la strategia di crescita della Società e coerentemente con l’impegno che vede la stessa abbracciare gli obiettivi si impatto ESG, è stato"In un momento di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo in cui le sensibilità ai nuovi valori come la sostenibilità ambientale stanno diventando sempre più centrali il marmo guadagna quote di mercato grazie al fatto che rispetto agli altri materiali da costruzione si distingue per significativi vantaggi legati ale al", ha sottolineato il Presidente, aggiungendo "in questo momento storico in cui l’approvvigionamento delle materie prime diventa un fattore critico di successo è importante segnalare che avere a disposizione il materiale dallerende la Franchi Umberto Marmi indipendente e in grado di sfruttare un".