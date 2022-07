EssilorLuxottica prosegue forte crescita: fatturato semestre +9%

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unrispetto al proforma del primo semestre 2021.Solida crescita del, pur in un in un contesto macroeconomico difficile, con unsemestre rispetto al 2021. L’area EMEA continua a crescere a doppia cifra, mentre il Nord America vede una decelerazione, seppur ancora in territorio positivo. GrandVision appare in linea con i risultati del Gruppo, con vendite di negozi comparabili a +7% nel secondo trimestre.ha raggiunto inei primi sei mesi dell'anno, rappresentando il 18,4% dei ricavi, rispetto al 17,4% del primo semestre pro forma 2021, con un incremento di circa 100 punti base (o 80 punti base a cambi costanti1)."Chiudiamo la prima metà del 2022 in modo particolarmente positivo, con una solida crescita in tutte le aree geografiche e un sostanziale aumento del margine operativo. La nostra performance, in un contesto macroeconomico difficile, riflette la forza del modello di azienda a rete aperta, la volontà di esplorare nuovi orizzonti in ambito di innovazione, nonché le capacità e l'energia delle nostre persone. Questo va a beneficio di tutti gli stakeholder, a cominciare dai nostri clienti", sottolineano, Presidente e Amministratore Delegato, e, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.EssilorLuxottica ha registrato una solida generazione di cassa, con ilconsolidato che ha raggiunto inei primi sei mesi dell'anno. La Società ha chiuso il primo semestre cone undi Euro (di cui 3,2 miliardi di Euro di debiti per leasing) a fronte di un indebitamento netto7 di 9,7 miliardi di Euro a fine dicembre 2021.