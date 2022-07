Exor trasferisce quotazione azioni all'Euronext di Amsterdam

Exor

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il trasferimento della quotazione delle azioni ordinarie della società a Euronext Amsterdam. Il trasferimento - si legge in una nota - permetterà di allineare la borsa di quotazione della società con la propria struttura legale di holding olandese."L'assetto organizzativo di Exor ne risulterà ulteriormente semplificato, in quanto la società sarà soggetta alla vigilanza di un solo ente regolatore nazionale: la Ducth Authority for the Financial Markets (Afm)".Il trasferimento è soggetto all'approvazione del prospetto di quotazione da parte dell'Afm e all'ammissione alla quotazione e alla trattazione dei titoli da parte di Euronext Amsterdam.La quotazione e l'inizio delle compravendite su Euronext Amsterdam dovrebbero entrare in vigore verso la metà di agosto. Ulteriori informazioni sui processi di listing e delisting - si legge nella nota - saranno rese disponibili ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.Una volta ottenuta l'ammissione alla quotazione e alla trattazione dei titoli su Euronext Amsterdam, la Società richiederà il delisting delle proprie azioni ordinarie da Euronext Milan che avverrà non prima di 45 giorni, ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.Durante il processo di delisting, le azioni ordinarie di Exor continueranno a essere quotate su Euronext Milano oltre che su Euronext Amsterdam.