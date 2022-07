Trasporti eccezionali: Giovannini firma decreto di adozione delle linee guida

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha firmato il decreto di adozione delle Linee Guida sui "", in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 50/2022, convertito con legge 91/2022 n. 91, che descrivono in modo sistemico la normativa e illustrano le procedure per garantire il servizio nella massima sicurezza per le persone e le infrastrutture.In particolare, le Linee Guida definiscono, tra l'altro, le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Illustrano le modalità diOltre ad offrire una sintesi del quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che regionale, le Linee Guida descrivono i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell'autorizzazione per la circolazione. Inoltre, propongono un protocollo di verifica per massa che prevede, tra l'altro, la conoscenza, il monitoraggio e il controllo della sovrastruttura stradale per valutare la compatibilità del trasporto eccezionale, la valutazione delle pavimentazioni stradali al passaggio dei carichi, le modalità di verifica della compatibilità con la stabilità dei manufatti e delle opere d'arte.