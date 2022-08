FMI: prospettive economiche Italia si sono "notevolmente offuscate"

(Teleborsa) -"sulla prospettiva di un inasprimento delle politiche monetarie e dell'incertezza politica,Lo rileva il Fondo monetario internazionale nel comunicato diffuso al termine dell'esame da parte dell'Executive Board dei risultati della missione di ispezione annuale nella(Article IV) prevedendo peruna crescita al2. "su queste previsioni è alta e i rischi al ribasso potrebbero materializzarsi e pesarecomplicando la riduzione del debito pubblico". "Rinvigorire la dinamica di crescita- dice il Fmi - è essenziale per rafforzare le finanze pubbliche in modo da raggiungere gli obiettivi climatici e sociali, assieme agli altri obiettivi e al tempo stesso moderare gliL'economia italianadopo i crolli causati dahanno pienamente recuperato e i crediti deteriorati delle banche hanno continuato a calare, mentre le loro posizioniTuttaviarileva il Fondo monetario internazionale nel comunicato diffuso al termine dell'esame da parte del direttorio di risultati della missione di ispezione annuale nella Penisola. "La guerra in Ucraina e le strozzature nelle catene globali correlate al Covid hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia e l'inflazione e intensificato le- rileva il Fmi.Assicurare un adeguato approvvigionamento di energia è prioritario". Secondo l'istituzione di Washington, poi".Valutazioni positive dall'Executive Board del Fondo monetario internazionale sulla" allo shock correlato con il Covid. Ma nel comunicato diffuso al termine della discussione sui risultati della missione annuale in Italia, viene suggerita "cautela data l'incertezza dell'outlook". Secondo il Fmi "e, in specifici casi, potrebbero essere opportune misure temporanee di preservazione del capitale, anche per gestire un potenziale peggioramento della qualità degli asset", si legge. Sarà inoltresullMentre "- rileva il Fmi -Ildi continuare sulla strada per "aumentare la produttività, gli investimenti e il potenziale di crescita, ma anche per accelerare la transizione verde.