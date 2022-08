Teract si quota su Euronext Paris tramite SPAC

Teract

(Teleborsa) -, gruppo francese attivo nel commercio al dettaglio sostenibile, alternativo e responsabile,. La quotazione è il risultato della riuscita, un hub di vendita al dettaglio consociata del Gruppo InVivo specializzato in giardinaggio, negozi di animali e distribuzione di alimenti,, una Special Purpose Acquisition Company (SPAC), dedicata alla produzione e distribuzione di beni di consumo sostenibili (quotata su Euronext Paris dal 9 dicembre 2020). La capitalizzazione di mercato di Teract durante all'avvio delle negoziazioni è di oltre 547 milioni di euro.La quotazione di Teract è lae la seconda aggregazione aziendale con una SPAC su Euronext Paris nel 2022. Teract ha effettuato un aumento di capitale riservato sottoscritto da Bpifrance per 12 milioni di euro."Questa fusione fornisce a InVivo Retail i mezzi per accelerarne lo sviluppo e la trasformazione e per. Con questo progetto rimaniamo fedeli al nostro DNA e acceleriamo lo sviluppo del nostro modello economico a filiera corta", ha commentato Thierry Blandinières, AD del gruppo InVivo."Teract è una piattaforma che ha grandi ambizioni di crescere in un- ha aggiunto - La quotazione di Teract ci darà i finanziamenti necessari per attuare la nostra ambiziosa strategia".