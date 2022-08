USA, PMI manifatturiero luglio scende a 52,2 punti

(Teleborsa) -, elaborato da S&P Global, segnalando una crescita più attutita del settore. Nel mese di luglio 2022, l'indice PMI manifatturiero si è portato a 52,2 punti dai 52,3 della stima preliminare e dai 52,7 del mese precedente. L'indice si mantiene comunque sopra la soglia chiave di 50, che denota espansione dell'attività.A contribuire a condizioni deboli è stato il, che riflette le condizioni di domanda più deboli, poiché i nuovi ordini sono diminuiti al ritmo più veloce da oltre due anni. Tuttavia, gli arretrati di lavoro hanno continuato ad aumentare poiché laha ostacolato gli sforzi per elaborare i nuovi lavori in arrivo.pandemico, a luglio i produttori statunitensi hanno registrato le- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Lo scatto di crescita in primavera si è rapidamente invertito, con nuovi ordini di beni di fabbrica in calo per il secondo mese consecutivo a luglio, portando al primo calo della produzione in due anni e la crescita dell'occupazione in forte riduzione"."L'è la causa più comunemente citata del calo delle vendite, nonché del peggioramento delle prospettive economiche", ha aggiunto.