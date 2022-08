Avio, nuovi ordini nel settore Difesa per 40 milioni di euro

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione,. MBDA è il principale consorzio a livello europeo con capacità di produzione e progettazione in grado di coprire l'intera gamma corrispondente alle attuali e future esigenze delle forze armate (terra, aria e mare).Il primo è relativo all'aumento della produzione deiper uno Stato Europeo e membro della NATO. Il secondo ordine è stato sottoscritto per lo sviluppo, la qualifica e l'industrializzazione deldi nuova generazione Teseo MK2/E per la Marina Militare Italiana.Il periodo di sviluppo e qualifica del sistema propulsivo è coerente con la pianificazione di sviluppo del missile e con leper l'introduzione in servizio del Teseo Mk2/E, si legge in una nota."Questi ordini e contratti, che sta ricevendo sempre più attenzione da parte degli Stati a seguito degli eventi degli ultimi mesi - ha commentato l'- Ringraziamo i nostri partner di MBDA e tutto il team di sviluppo per la rinnovata fiducia dimostrata nelle consolidate competenze di Avio nel settore della Difesa".