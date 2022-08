Cybersecurity made in Italy: Gyala chiude round finanziamento da 5 milioni

(Teleborsa) -, una startup italiana specializzata in cybersecurity,di euro, destinato all’ed all'aumento dell’organico del team finalizzato alloin grado di integrare e operare in diversi ambiti diquali XDR, OT e NTA (Extended Endpoint Detection and Response, Operational Technology e Network Traffic Analysis).La soluzione Gyala risponde alle esigenze di sicurezza informatica delle aziende e, grazie ad algoritmi di, analizza edelle componenti dell’infrastruttura informatica, proteggendo l’azienda da attacchi. Il software è stato già adottato da centrali elettriche, PMI, aziende sanitarie e ospedaliere, perchè essendo la soluzione modulare, può essere utilizzata da un ampio spettro di clienti con vari livelli di copertura tecnologica nonché competenze interne.L’azienda, guidata da, trova origini in progetti di ricerca e sviluppo effettuati nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (Pnrm) che ha permesso a Gyala di realizzare la piattaforma dedicata alla difesa informatica.A guidare la cordata di investitori, tramite il Fondo Evoluzione, assieme a Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa SGR, che vede Gellify nel ruolo di advisor, nonché un club deal IAG (Italian Angels for Growth)."L’ingresso di investitori altamente qualificati dimostra la forza della nostra intuizione", dichiara, Presidente e Co-fondatore di Gyala. "Investire in Gyala significa sostenere la Ricerca del nostro Paese in un settore altamente strategico come la sicurezza informatica", aggiunge, Responsabile Fondo Evoluzione di CDP Venture Capital., Champion IAG in questo investimento, spiegano che "la tecnologia sviluppata da Gyala, già a suo tempo intercettata dal Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), ha dimostrato tutta la sua capacità di proteggere le infrastrutture critiche, sia militari che civili"."Abbiamo scelto di sostenere lo sviluppo di Gyala poiché offre una soluzione efficace a una concreta problematica per lo sviluppo tecnologico del sistema Paese. Infatti, l’importante crescita nel digitale deve essere accompagnata da una tecnologia in grado di tutelare la sicurezza dei dati e della navigazione in rete sia per le imprese sia per i consumatori", commenta, Investment Advisor del Fondo Azimut Digitech Fund.Per CDP Venture Capital l’operazione è stata seguita da Mario Scuderi a Gregorio Gaspari, rispettivamente Responsabile e Analyst del Fondo Evoluzione.