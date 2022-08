Magna Grecia Awards & Fest 2022, conclusa la 25esima edizione

(Teleborsa) - È giunta al termine laprogetto culturale nato dal premio istituito nel 1996. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con, si è svolta al Castello Normanno Svevo di Gioia del Colle (BA).La serata, iniziata con la presentazione del nuovo libro di"Per una nuova destra", è proseguita con l'intervista altributato di un premio per il suo "impegno socio politico verso il bene comune e vissuto con una cittadinanza attiva che eleva il primato della persona".Al centro della serata anche il tema delle fake news con la partecipazione diTra ifigurano: il"uomo da sempre impegnato sul piano della legalità"; l’, "che grazie al suo operato internazionale rappresenta un’eccellenza della Puglia nel mondo";"che da più di trent’anni raccoglie e pubblica i dati della TV italiana"; la, "che ha ricevuto il riconoscimento per le sue attività di beneficenza". I premiati sono stati omaggiati della "stellina" del Magna Grecia Awards & Fest.Nella parte conclusiva della serata è stato conferito adilin segno – spiega Ital Communications in una nota – "di profonda e sentita gratitudine per aver portato in tutto il mondo con la sua potente voce e la coinvolgente passione, il calore, i valori e le radici della nostra amata Puglia, culla della Magna Grecia che eleva miti e talenti".Spazio anche alla presentazione del libro di, e al racconto diIlè stato tributato anche aper "l’impegno profuso durante la comunicazione della pandemia a tutti i pugliesi e per la volontà di fare attente campagne di informazione su tutto ciò che la Casa dei Pugliesi, diventa fonte di vera informazione e opportunità".Come ogni anno il Magna Grecia Awards ha scelto di mettere a disposizione della scienzacon il supporto dell, in ricordo dipadre del presidente del cdaIl presidente e padrone di casa,nel ringraziare e salutare tutte le persone che hanno partecipato a questa edizione ha già anticipato la prossima edizione. "Da qui – ha annunciato Salvatore – partirà la rivoluzione dei Magna Grecia Awards & Fest, che dalla prossima edizione, con una sempre più attiva coproduzione con Ital Communications, non si chiamerà più Magna Grecia Awards, ma Magna Grecia Awards & Fest. Quello che si andrà a rappresentare nell’immediato futuro sarà un festival di emozioni, visioni e bellezza in ogni sua forma. Un incubatore di racconti, contaminazioni, approfondimenti. Un cerchio si è chiuso e da domenica inizierà l’evoluzione 4.0. È tempo di mettere a nudo le verità e di allontanarsi dai personalismi. I racconti, di donne e uomini capaci di donare la parte migliore di loro stessi saranno i protagonisti".