Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

(Teleborsa) -, che fa peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. A frenare i mercati tornano le tensioni geopolitiche in seguito alla visita della speaker della Camera USA Nancy Pelosi a Taiwan ed alle tensioni con Pechino.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.In salita lo, che arriva a quota +223 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,89%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,88%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,06%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,74%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,07%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 24.286 punti.In forte calo il(-1,81%); con analoga direzione, pesante il(-2,16%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,32%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,21%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,80%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,62%.In perdita, che scende del 3,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,28 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,83%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,48%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,31%.Sensibili perdite per, in calo del 4,23%.In apnea, che arretra del 4,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,17%.