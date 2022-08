MPS, Commissione UE approva nuovi impegni Italia e proroga

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, unache vanno a sostituirsi agli impegni iniziali in base ai quali era stata approvata la ricapitalizzazione precauzionale di(MPS). L'esecutivo UE ha stabilito che ladel termine per completare la ristrutturazione della banca e realizzare la vendita della partecipazione dello Stato italiano in MPS è accettabile e che gli impegni rivisti bilanciano adeguatamente tale proroga.In sostanza, la Commissione UE ha concluso chea MPS nel luglio 2017in materia di aiuti di Stato, in quanto è stato mantenuto l'equilibrio generale della decisione iniziale, e pertanto ha approvato gli impegni riveduti.La Commissione europea, nella nota con cui comunica l'approvazione della proroga, ricorda anche i vari passaggi che hanno interessato il salvataggio della banca senese. Nella Commissione aveva approvato ildi MPS, basandosi su una serie di impegni presentati dall'Italia che prevedevano l'attuazione da parte della banca di misure specifiche per ripristinare la sua redditività a lungo termine, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e garantire un contributo proprio sufficiente a coprire le perdite e i costi di ristrutturazione.Questi impegni sono stati. Inoltre l'Italia era tenuta a vendere la sua partecipazione in MPS entro una certa data.: in particolare, MPS ha ridotto crediti deteriorati e costi di esercizio, migliorato le politiche di gestione dei rischi e rispettato varie limitazioni del suo modello operativo.Nell'Italia ha chiesto una, nella fattispecie per vendere la partecipazione statale in MPS e consentire alla banca di realizzare determinati disinvestimenti e proseguire la ristrutturazione attraverso un'ulteriore riduzione del personale e dei costi di esercizio rispetto ai ricavi. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dalla proroga, l'Italia ha proposto una serie di impegni supplementari, qualie il mantenimento dell'obbligo di rispettare determinate limitazioni alle modalità di esercizio delle sue attività.