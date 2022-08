PNRR, Corte dei conti: "Incompleta rimozione barriere architettoniche nei siti culturali"

(Teleborsa) - "Il Progetto legato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei siti culturali è stato avviato, ma non è stata ancora completata l'individuazione dei 617 siti ove realizzare gli interventi, anche con riferimento ai luoghi della cultura pubblici non statali e privati". È quanto emerge dall'esame, approvato con delibera n. 7/2022, che ilha condotto sul programma di interventi, compreso nel, relativo allaLa magistratura contabile ha evidenziato le esigenze legate, sia alla tempestiva pianificazione degli interventi da realizzare, sia all'adozione dei decreti di ammissione al finanziamento. Un'accelerazione necessaria per assicurare – ha puntualizzato la Corte – "il rispetto deglientro il secondo trimestre 2023".Nell'ambito del programma, i giudici contabili hanno, inoltre, raccomandato "l'avvio e lo sviluppo delle linee di attività relative allanonché di quelle legate alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali impegnati nella fruizione dei luoghi della cultura da parte dei cittadini". Elementi che la magistratura contabile valuta come "fondamentali" per assicurare la sinergia tra le diverse linee di attività del programma, anche ai fini dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica complessiva.Laè stata adottata nell'esercizio dellasvolta dalla Corte dei conti per indirizzare le amministrazioni al corretto impiego delle risorse pubbliche, anche comunitarie, allo scopo di intercettare e prevenire irregolarità o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione.