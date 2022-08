Regeneron, crollo degli utili su rallentamento anticorpi Covid

Regeneron Pharmaceuticals

Sanofi

(Teleborsa) -, azienda statunitense di biotecnologia e biofarmaceutica, ha registratopari a 2,86 miliardi di dollari nel, in calo del 44% rispetto al secondo trimestre 2021; escludendo(anticorpi usati nella lotta contro il Covid-19), i ricavi sono aumentati del 20%. L'amministrazione USA ha limitato l'uso di REGEN-COV a gennaio 2022 perché ritenuto non efficace contro la variante Omicron.L'della società è sceso a 852 milioni di dollari, o 7,47 dollari per azione, nel secondo trimestre, rispetto ai 3,1 miliardi di dollari, o 27,97 dollari per azione, dell'anno precedente. L'è stato di 9,77 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 8,84 dollari su ricavi per 2,80 miliardi di dollari."Siamo soddisfatti della nostra performance finanziaria del secondo trimestre 2022, inclusa una crescita dei ricavi del 20% escludendo i contributi di REGEN-COV. Ciò dimostra la", ha affermato ilRobert Landry."Inoltre, abbiamoper l'intero anno 2022 principalmente per riflettere l'acquisizione recentemente completata dei diritti globali di Libtayo da, una transazione che riteniamo porterà un valore significativo per gli azionisti nel tempo", ha aggiunto.