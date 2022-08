TXT, ricavi 1° semestre a 63 milioni con crescita organica e M&A

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 62,5 milioni di euro (+43,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), di cui ricavi internazionali 18,2 milioni di euro. La crescita organica dei ricavi è stata pari a 8,6 milioni di euro (+20,0%). I ricavi danei primi sei mesi 2022 sono stati 4,7 milioni di euro, rispetto ai 4,2 milioni di euro dei primi sei mesi 2021. I ricavi dasono stati 57,9 milioni di euro in crescita del 46,5% rispetto ai primi sei mesi 2021.L'è stato pari a 9,2 milioni (+62,3%), con unpari al 14,7% (+1,7 pp) grazie a sinergie e a fronte di importanti investimenti in ricerca e sviluppo (4 milioni) e commerciali (5,7 milioni). L'è stato pari a 3,5 milioni di euro (+70,1%)."Gli ottimi risultati del primo semestre dell'anno e il consolidamento delle nuove acquisizioni già formalizzate nel mese di luglio ci- ha commentato il- Vogliamo continuare nel processo di crescita accelerata guidato da investimenti strategici e in diversificazione dell'offerta tecnologica per posizionarci sempre più centro del processo di trasformazione digitale di clienti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero".L'consolidato al 30 giugno 2022 è pari a 2,3 milioni di euro, rispetto a 6,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021, con una riduzione netta di 4,1 milioni di euro. Il decremento è da imputarsi alla generazione di cassa derivante dall’attività operativa parzialmente compensata dall’acquisto di azioni proprie per 3,3 milioni di euro.