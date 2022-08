USA, PMI servizi luglio scende a 47,3 punti

(Teleborsa) - Si conferma in contrazione il settore dei servizi negli Stati Uniti a luglio 2022. L', elaborato da S&P Global-Markit, si porta adai 52,7 del mese precedente e rispetto ai 47 punti della stima preliminare. L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si porta dunque, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.Scende anche, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a, rispetto ai 52,3 punti del mese precedente e ai 47,5 punti della stima flash."Le condizioni economiche statunitensi sono peggiorate notevolmente a luglio, con l'attività in calo sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi - ha commentato, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Escludendo i mesi di lockdown della pandemia, il calo complessivo della produzione è stato il più grande registrato dalla crisi finanziaria globale e segnala una".