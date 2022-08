Crédit Agricole, performance positiva in Italia nel primo semestre

Amundi

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2022 isottostanti disono cresciuti del +15,9% a 1.241 milioni di euro. Pro forma per l'acquisizione Creval, ricavi sono in ??calo del -1,8%. Ilè diminuito del -20,7% rispetto al primo semestre 2021 (-35,7% pro forma per Creval). Ciò si traduce in una quota di utile di Gruppo di 198 milioni di euro per CA Italia, in crescita del +48,3% rispetto al primo semestre 2021 e del +35,4% pro forma per Creval. La performance positiva in Italia segue quella a livello di gruppo , trainata dalla divisione CIB.Ildel Gruppo in Italia si attesta a 438 milioni di euro nel primo semestre 2022, in miglioramento del +15% rispetto al primo semestre 2021, grazie alla crescita del margine operativo lordo del +8,5%. Il profitto del Gruppo in Italia rappresenta il 16% del reddito sottostante di Crédit Agricole S.A. e il profitto di Crédit Agricole Italia rappresenta il 45% di tale reddito.è stato il principaleitaliano nel primo semestre e ha prodotto fortinella prima metà dell'anno per 4,2 miliardi di euro, ma ha risentito dell'effetto negativo del mercato sulle commissioni di performance.Nel, la quota di mercato dell'assicurazione sulla vita è stata del 6,8%, in linea con la quota di mercato di fine 2021, e il tasso di raccolta lorda unit-linked è stato del 47,2%. Il ramo danni ha registrato una buona performance nel semestre, con una raccolta di 60 milioni di euro, in crescita del +21% rispetto al periodo chiuso al 30 giugno 2021.L'attività diItalia è stata molto attiva nei(2° bookrunner per valore) e ha confermato la sua leadership nell'ESG.Nella, la quota di mercato diè aumentata di +130 punti base rispetto al primo semestre 2021 al 14,1%, con la nuova produzione in aumento del +25% nel periodo.