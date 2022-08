Scuola, già si pensa al rientro: con o senza mascherina?

(Teleborsa) -e già si pensa adopo due anni di pandemia. La circolazione del Covid-19 purtroppo non è ancora alle spalle, fra fasi alterne di minore e maggiore circolazione del virus, ma sembra che questo sia meno offensivo grazie alle maggiori difese naturali e vaccinali anche in età scolare.Ilfirmato con i sindacati della scuolaed occorrerà stilare leche accompagneranno l'anno scolastico e consentiranno di affrontare la nuova ondata pandemica in autunno.Il dubbio probabilmente non sarà sciolto prima dell', quando il quadro epidemiologico sarà più chiaro e dopo undella situazione. Se ladovesse rimanere quella, si potrebbe presumere un ritorno sui banchi, dal momento che di dispositivi di protezione individuale sono praticamente caduti in disuso anche nei luoghi affollati. Se invece dovesse emergere una situazione più critica, le mascherine sarebbero l'opzione più logica.Fra questi due estremi tante sfumature, ad esempio si potrebbe disporre un rientro senza mascherina, ma con, quali la corretta, una maggiorepiù frequenti.dei casi accertati o "sospetti", con sintomi o febbre, e disposizioni più stringenti per la protezione degli studenti fragili.Fra gli strumenti principali l'aerazione degli ambienti scolastici, posto che gli Istituti non sono tutti attrezzati e non soono stati effettuati investimenti in tal senso.